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Сегодня, 09:45

Кононов — о «Спартаке» Абаскаля: «Такой футбол приятно смотреть»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Олег Кононов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил шансы красно-белых на чемпионство.

— Как вам игра красно-белых при Гильермо Абаскале?

— Мне она нравится. Такой футбол приятно смотреть.

— Есть ли у «Спартака» шансы отобрать титул у «Зенита»?

— Верить надо обязательно. Однако «Зенит» проводит ровный сезон — «Спартаку» будет непросто. Рассчитываю на то, что красно-белые займут как минимум второе место и выиграют Кубок. Но пока сохраняются шансы на золото, нужно бороться и за чемпионство, и за Кубок.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Кононов
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