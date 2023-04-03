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Коновалов считает, что чемпионство «Зенита» определится в матче с «Ростовом»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Андрей Коновалов высказался о том, что «Спартак» вновь потерял очки, сыграв вничью с «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ (0:0).

«Началось все с «Оренбурга», когда «Спартак» был не в лучшем состоянии. Есть много нюансов, поэтому к игре команда подошла не в оптимальной форме. Было видно, что «Оренбург» мобильнее, свежее. А футболисты гостей допускали ошибки, которые они никогда не совершили бы, если бы находились в хороших кондициях. После этой осечки пошла неуверенность, команда начала дергаться. Плюс нет стабильной линии обороны. Из-за этого и результаты снижаются», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Коновалова.

Также он согласился с тем, что именно в матче 23-м тура «Зенит» — «Ростов» решится судьба чемпионства.

«Скорее всего, да. Думаю, что золотые медали уже на 90% у «Зенита», если судить о том, какую игру показывает эта команда. Питерцы уверенно идут к своей цели», — добавил специалист.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. «Ростов» с 44 очками идет вторым. Матч между командами в рамках 23-го тура РПЛ пройдет 16 апреля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005070649_konovalov_chempionstvo_zenita_opredelitsya_v_matche_s_rostovom
Андрей Коновалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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