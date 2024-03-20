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20 марта, 06:47

Лепехин: «Все же Уткин был очень молодой для того, чтобы уйти из жизни»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Василий достаточно эрудированный человек, это понятно всем. Я не особо знаю его судьбу, но вроде бы он не играл в футбол. Но при этом в футболе разбирался очень хорошо. Мне было очень интересно его слушать, особенно последние годы. Очень грамотную аналитику он делал. Я помню его еще со времен, когда я играл в юношеской сборной. Мы с ним здоровались. Не знаю, помнил ли он меня лично, но я его помню. Новость о смерти Уткина очень шокировала меня. Ему всего 52, он еще такой молодой... Всю сознательную футбольную жизнь я его помню. Мы, в принципе, вместе начинали. Я начинал играть в футбол, а он начинал журналистскую деятельность. Я шокирован, конечно. Да, можно говорить про лишний вес, но все же он был очень молодой для того, чтобы уйти из жизни», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Лепехина.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин. С другой планеты. Голышак вспоминает Василия Уткина
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005596031_lepehin_pomnyu_utkina_esche_so_vremen_kogda_ya_igral_v_yunosheskoy_sbornoy_myi_s_nim_zdorovalis
Константин Лепехин
Футбол
Василий Уткин
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