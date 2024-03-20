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20 марта, 07:54

Силкин: «Уткин был в курсе всего, что происходит в нашем футболе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Он один из ведущих журналистов в мире спорта. Он был в курсе всего, что происходит в нашем футболе. Один из немногих, который своей работой внес вклад в наш футбол. Вел передачи и спортивные, и футбольные, всегда был в теме», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силкина.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин. С другой планеты. Голышак вспоминает Василия Уткина
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005595933_silkin_otreagiroval_na_smert_vasiliya_utkina
Сергей Силкин
Футбол
Василий Уткин
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