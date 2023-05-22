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Сегодня, 20:14

Кордоба считает, что Сперцян способен заиграть в любой лиге мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своем товарище по команде Эдуарде Сперцяне.

«У Эда отличное, высокое качество игры. Хороший футболист, который сможет заиграть в Европе. Будущее Сперцяна полностью в его руках. Эдо способен заиграть на любом уровне. Главное — убедить себя в этом. Тогда Сперцян сможет заиграть в Ла Лиге, Бундеслиге — в любом чемпионате, в котором он только захочет себя проявить», — приводит слова Кордобы Sport24.

22-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 13 результативных передач в 35 матчах чемпионата и Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-kordoba-iz-krasnodara-otmetil-talant-spertsyana-sposoben-zaigrat-na-vysokom-urovne-v-lyuboy-lige-mira
Джон Кордоба
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