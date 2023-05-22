Кордоба считает, что Сперцян способен заиграть в любой лиге мира

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своем товарище по команде Эдуарде Сперцяне.

«У Эда отличное, высокое качество игры. Хороший футболист, который сможет заиграть в Европе. Будущее Сперцяна полностью в его руках. Эдо способен заиграть на любом уровне. Главное — убедить себя в этом. Тогда Сперцян сможет заиграть в Ла Лиге, Бундеслиге — в любом чемпионате, в котором он только захочет себя проявить», — приводит слова Кордобы Sport24.

22-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 13 результативных передач в 35 матчах чемпионата и Кубка России.