Корнаухов усомнился в целесообразности возможного перехода Дивеева в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов отреагировал на новость об интересе «Зенита» к защитнику «армейцев» и сборной России Игорю Дивееву.

«Мне не кажется возможным переход Дивеева в «Зенит». Причина проста: он — игрок ЦСКА, у него контракт с этим клубом, он сейчас восстанавливается от травмы. Стоит ли ему задуматься о переходе? На данном этапе ему нужно сконцентрироваться на игре в ЦСКА. Он сам принимает, конечно, решение, но мне не кажется, что он куда-то перейдет», — приводит слова Корнаухова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Зенит» следит за ситуацией с переговорами по новому контракту между Дивеевым и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга может сделать предложение по выкупу 23-летнего россиянина.

В «Зените» эту информацию назвали слухами и отказались от комментария.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими действует до конца июня 2024 года.