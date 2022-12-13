Данни: «Уверен, Дзюба скоро вернется в футбол. Такой игрок не может быть не востребован»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением о будущем своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.

«Уверен, что совсем скоро Дзюба найдет себе команду и вернется в футбол. Это вопрос времени. Такой игрок не может быть не востребован на рынке, это невозможно. Лично я не знаю, что конкретно произошло в Турции и почему Артему не удалось там заиграть и показать свои лучшие качества. Но я знаю, что он настоящий профессионал и отличный игрок», — приводит «РБ Спорт» слова Данни.

34-летний Дзюба стал свободным агентом в начале ноября нынешнего года. Футболист расторг контракт с турецким «Адана Демирспор», за который выступал с августа. На его счету 1 гол в 5 матчах за команду.