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Корнеев: «В матче с «Зенитом» «Спартаку» не хватило немного удачи»

Мария Гусева
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Это был прекрасный матч для просмотра, со всеми сценариями и спорными моментами, — цитирует Metaratings.ru Корнеева. — «Спартак» выглядел более чем достойно и мог бы вполне отодвинуть чемпионство «Зенита, который не был похож на себя. Но мелкие детали сыграли свою роль, и питерцы добились нужного результата. Не со всеми решениями арбитра я согласен, считаю, что пенальти был на Бальде, который не поставили. Что касается красной карточки Дуарте и пенальти на Мартинсе, все здесь правильно было. Красно-белым в этом матче не хватило двух голов. Но если серьезно, «Спартаку» не хватило немного удачи в этом матче, не считая грубейшей ошибки Селихова и идиотизма от Дуарте».

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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