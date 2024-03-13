Корнеев: «Когда Марио Фернандес в форме, он наголову сильнее Караваева»

13 марта, 18:50
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил игру защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.
— Марио Фернандес не убеждает? Слишком предсказуем в атаке?
— Да, не видим от Марио неожиданных решений впереди. Возможно, это связано с его физической формой. Мне кажется, он пока не поймал игровой ритм. Слишком часто осторожничает, не обостряет.
— Караваев не сильнее Марио?
— Когда Марио в форме, то он наголову сильнее Караваева, — сказал Корнеев «СЭ».
Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».