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13 марта, 18:50

Корнеев: «Когда Марио Фернандес в форме, он наголову сильнее Караваева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил игру защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

— Марио Фернандес не убеждает? Слишком предсказуем в атаке?

— Да, не видим от Марио неожиданных решений впереди. Возможно, это связано с его физической формой. Мне кажется, он пока не поймал игровой ритм. Слишком часто осторожничает, не обостряет.

— Караваев не сильнее Марио?

— Когда Марио в форме, то он наголову сильнее Караваева, — сказал Корнеев «СЭ».

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Вячеслав Караваев
Игорь Корнеев
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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