Корнеев считает продажу Медины в «Спартак» потрясающей работой ЦСКА

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что продажа полузащитника Хесуса Медины в «Спартак» является потрясающей работой ЦСКА.

«Медина ушел по разным причинам, но давайте не забывать: полтора года назад он не стоил армейцам ни евро, а сейчас они заработали на нем 7 миллионов евро. Для красно-синих это отличная сделка. Они провели потрясающую работу. Да, пусть они усилили конкурента, но это спортивная ситуация, к которым необходимо быть готовым. Если ты теряешь ключевого исполнителя, надо сразу иметь под рукой футболиста схожего амплуа, который по возможности максимально безболезненно его заменит», — приводит слова Корнеева RT.

«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.