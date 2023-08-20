Корнеев: «Марио на голову сильнее Караваева. Но пока играет с опаской»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сравнил уровень Марио Фернандеса и Вячеслава Караваева.

— Левого латераля против «Спартака» сыграет Дуглас Сантос, а правого? Марио Фернандес или Караваев?

— Когда Марио Фернандес функционально в порядке, он на голову сильнее Караваева. Тут даже двух мнений быть не может. Это другой уровень.

— Но в порядке ли сейчас Марио?

— Пока еще не поймал кураж, не готов на все 100 процентов. Да, он что-то делает, но без какой-то искры. Складывается впечатление, что пока он играет с какой-то опаской и не на пределе своих возможностей. Видимо, прислушивается к организму.

— Не все поняли, зачем «Зенит» его приобрел.

— А мне тут в целом все понятно. «Зенит» давно хотел заполучить этого футболиста, ранее предлагал за него какие-то сумасшедшие деньги. Наконец-то питерцы своего добились. Не забывайте, что у Марио есть российский паспорт. Тоже немаловажный фактор.

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