Захаряна просматривали в «Интере» и еще одном итальянском клубе

Полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна просматривали в двух итальянских клубах, один из которых «Интер». Об этом сообщает Eurostavka.ru со ссылкой на источник из «Динамо», а также рассказал, почему трансфер не состоялся.

«Почему медлили? Потому что неинтересно. Поинтересовались. И все. Понятно, что такого футболиста должны все смотреть: 2003 года рождения, забивает, отдает, игрок сборной. Во всех списках идет, но не первым номером», — сказал источник.

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев подтвердил, что два итальянских клуба, один из них — топ, были заинтересованы в Захаряне.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.