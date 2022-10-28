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Сегодня, 14:27

Захаряна просматривали в «Интере» и еще одном итальянском клубе

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Полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна просматривали в двух итальянских клубах, один из которых «Интер». Об этом сообщает Eurostavka.ru со ссылкой на источник из «Динамо», а также рассказал, почему трансфер не состоялся.

«Почему медлили? Потому что неинтересно. Поинтересовались. И все. Понятно, что такого футболиста должны все смотреть: 2003 года рождения, забивает, отдает, игрок сборной. Во всех списках идет, но не первым номером», — сказал источник.

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев подтвердил, что два итальянских клуба, один из них — топ, были заинтересованы в Захаряне.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/pochemu-medlili-potomu-chto-neinteresno-nazvana-prichina-po-kotoroy-zaharyan-ne-pereshel-v-inter
Арсен Захарян
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Интер (Интернационале)
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