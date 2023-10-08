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Сегодня, 15:28

Костылев считает, что у ЦСКА больше шансов на победу в дерби со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев считает, что у ЦСКА больше шансов на победу в дерби со «Спартаком»

«Обе команды попали в яму, и в каком они сейчас состоянии трудно сказать. Но мне кажется, что у ЦСКА больше шансов на победу. Потому что у ребят там моральный дух повыше. Команда потихоньку начинает выбираться из ямы, как мне кажется. Здесь самое важно, это умело работать с физическими кондициями игроков, потому что пик формы держится около месяца. Это главная задача тренера. Ведь когда ведущие футболисты «плавают», идут неудачи. Но я уверен, что как бы то ни было, армейский дух повыше спартаковского. От Соболева многое зависит. Но иногда я ему поражаюсь. Вроде бы у него есть качества для нападающего, но какой-то он корявый. Обыграть не умеет. Единственное, он может на скорости боднуть мяч головой. Именно боднуть, а не сыграть. Я не считаю его игроком высокого класса. Думаю, Абаскаль выпустит вперед кого-то из молодых парней, и он может сыграть лучше, чем Соболев», — приводит слова Костылева «Евро-Футбол.Ру».

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005376694_kostyilev_u_cska_bolshe_shansov_na_pobedu_v_derbi
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Костылев
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