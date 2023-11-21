Красич: «Между Буффоном и Акинфеевым выберу Игоря. Уверен, он бы не затерялся в Европе!»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в интервью «СЭ» сравнил голкиперов Игоря Акинфеева и Джанлуиджи Буффона.

«Если бы собирал свою символическую сборную тех, с кем играли, то на позицию вратаря включил бы Игоря. Мы гораздо дольше играли вместе — помню его еще совсем молодым! Буффон на протяжении нескольких лет был лучшим вратарем мира. Но и у Акинфеева хватает ярких моментов в карьере. Уверен, окажись он в Европе, точно бы не затерялся! Не могу сказать, кто из них лучше, у каждого свои сильные качества», — сказал Красич «СЭ».

39-летний серб выступал вместе с Акинфеевым за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Следующим клубом в карьере Красича стал итальянский «Ювентус», за который он выступал с 2010 по 2012 год.