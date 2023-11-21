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Сегодня, 14:27

Луценко рассказал про драку Мамаева с Семшовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Динамо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко рассказал, как однажды на тренировке подрались Павел Мамаев и Игорь Семшов.

«Нас с Мамаем начали подтягивать в основную команду примерно в одно время. На одной из первых тренировок Паша подрался с Семшовым. Причем из-за какой-то мелкой стычки. Для меня было удивительно: подросток полез на лидера команды. Паша не был безбашенным, но вспыльчивым — всегда», — приводит слова Луценко Sport24.

Луценко выступал за «Торпедо» с 2003 по 2009 год и провел за клуб 113 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

Мамаев играл за «Торпедо» с 2004 по 2007 год и сыграл 53 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597880-eks-igrok-torpedo-rasskazal-pro-draku-mamayeva-s-semshovym-bylo-udivitelno-podrostok-polez-na-lidera-komandy
Евгений Луценко
Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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