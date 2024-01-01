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Сегодня, 13:21

«РБ Спорт»: «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем в январе 2024 года

Руслан Минаев
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» предложит новый контракт главному тренеру Владимиру Ивичу, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «быки» хотят продлить соглашение со специалистом уже в этом месяце. Действующий контракт с тренером рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года. Команда под его руководством лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

До работы в РПЛ 46-летний сербский специалист возглавлял израильский «Маккаби», английский «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе, и греческий ПАОК.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Ивич рассказал о первых словах Галицкому на посту главного тренера «Краснодара»

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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