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Сегодня, 14:00

Агент Чистякова рассказал, что защитник едет на сбор с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал о будущем игрока.

«От других клубов конкретика есть, но она должна от «Зенита» быть. Нужно понимать, насколько они будут готовы отпустить его в аренду. У них пока нет решения. Дедлайны? Какие здесь могут быть дедлайны? На сегодняшний день Дмитрий едет на сборы с «Зенитом», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 29-летний защитник может перейти в «Сочи».

В текущем сезоне Чистяков сыграл за «Зенит» 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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