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Сегодня, 12:32

«Краснодар» не станет продлевать контракт с Ионовым

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Алексей Ионов.
Фото ФК «Краснодар»
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По информации «СЭ», «Краснодар» не будет продлевать контракт с полузащитником Алексеем Ионовым. Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне 34-летний российский футболист провел 18 матчей в чемпионате России, забив 5 голов.

Ионов выступает за «Краснодар» с 2020 года. За это время он провел 61 матч за команду, отметившись 11 забитыми мячами.

Ранее вингер играл за «Зенит», «Анжи», «Ростов», ЦСКА и другие клубы. Трансферная стоимость футболиста — 1,8 миллиона евро.

Алексей Ионов
ФК Краснодар
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