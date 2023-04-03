Шикунов: «По игре «Спартак» лучше «Ростова», но ЦСКА тоже за серебро поборется»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов ответил на вопрос, кто займет второе место в РПЛ по итогам сезона.

«Спартаку» играть матч с «Ростовом», а «Ростову» потом с ЦСКА. У этих команд начинаются непростые игры. Там еще и армейцы могут достать «Ростов» и «Спартак. По игре, конечно, «Спартак» лучше. В весенней части они не могут забить. Есть моменты, но забить не могут. Столько не забивать — это какая-то внутренняя проблема», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Также он ответил на вопрос, может ли ЦСКА вклиниться в борьбу за серебро.

«Да, армейцы поборются. В последнем туре будет матч «Ростов» — ЦСКА, где, может, и решится судьба второго места», — добавил специалист.

После 21 тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. «Ростов» идет вторым, имея в активе 44 очка. «Спартак» занимает третью строчку (41 очко). ЦСКА расположился на 4-й строчке (38 очков).