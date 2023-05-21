«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 28-го тура чемпионата России — 3:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Счет открыл нападающий Алексей Ионов на 3-й минуте встречи. На 10-й минуте форвард Джон Кордоба удвоил преимущество «Краснодара». На 33-й минуте отличился нападающий Александр Кокшаров и установил окончательный счет встречи.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Ростов» располагается на 4-й строчке — 50 очков.

В следующем туре «Краснодар» дома примет ЦСКА 27 мая. «Ростов» на своем поле сыграет с «Ахматом» на день позже.