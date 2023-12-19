Кривцов: «Я всегда с музыкой. Думаю, наберется даже больше десяти тысяч минут»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал «СЭ» о месте музыки в его жизни.

«Рэп занимает намного большую часть в жизни, думаю, чем хотелось бы. Еще не смотрел, сколько слушал музыку на протяжении года. Я всегда в наушниках, всегда с музыкой. Думаю, наберется даже больше десяти тысяч минут», — сказал Кривцов «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе над ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ ушел на зимний перерыв единоличным лидером чемпионата России.

В нынешнем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.