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Сегодня, 11:10

Кривцов: «Я всегда с музыкой. Думаю, наберется даже больше десяти тысяч минут»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал «СЭ» о месте музыки в его жизни.

«Рэп занимает намного большую часть в жизни, думаю, чем хотелось бы. Еще не смотрел, сколько слушал музыку на протяжении года. Я всегда в наушниках, всегда с музыкой. Думаю, наберется даже больше десяти тысяч минут», — сказал Кривцов «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе над ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ ушел на зимний перерыв единоличным лидером чемпионата России.

В нынешнем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Краснодар
Никита Кривцов
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