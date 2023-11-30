Круговой рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Локомотивом».

«Для нас три матча — три финала. Важно было победить «Динамо», но не получилось. Теперь осталось две игры, в которых мы обязаны побеждать. Важно, что мы вышли на первое место. Это важно сохранить. Мы не должны допускать ошибок. Особенный ли «Локомотив» соперник? Нет, мы на этом акцент не делаем. Это Дзюба постоянно говорит о нас. Говорит и говорит», — приводит слова Кругового «Спорт День за Днем».

После 16 туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет 3 декабря. Начало — в 16:30.