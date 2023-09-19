Кухарчук рассказал, почему пропустил стартовые матчи «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук рассказал о восстановлении после перелома пальца.

— Из-за травмы начал сезон не сразу, — приводит слова Кухарчука «Известия». — Был перелом пальца, поэтому пропустил прошлый месяц. Сейчас все отлично. Я восстановился и набираю кондиции. Думаю, дальше буду прибавлять от игры к игре.

— Кто вам палец сломал?

— Да ну какая разница, кто сломал? Так просто на тренировке бежали, и случился перелом пальца. Зачем вам знать, из-за чего это произошло?

— Хочу спросить с того, кто это сделал.

— Не надо (смеется). Оставим в покое — это внутрянка.

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провел 20 матчей за «Химки» и «Торпедо», забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.