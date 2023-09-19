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РПЛ

Сегодня, 06:27

Кухарчук: «Видим сейчас в «Пари НН», какой Юран тренер»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук поделился мнением о работе с главным тренером Сергеем Юраном.

— Вы же сами помните, какие у нас были при нем результаты в «Химках», — приводит слова Кухарчука «Известия». — Удачно начали прошлый сезон, сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), одержали две победы в следующих трех матчах. Но просто так сложились обстоятельства, что уволили Сергея Николаевича после победного матча. А так мы видим сейчас в «Нижнем», какой Юран тренер. Держится на посту за счет того, что набирает очки с командой, а команда играет в футбол.

— Поспокойней стало вам в «Пари НН» по сравнению с «Химками» и «Торпедо», где тренеры и руководители в среднем раз в квартал менялись?

— Да, в этом плане здесь все намного стабильней и спокойней.

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провел 20 матчей за «Химки» и «Торпедо», забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

«Пари НН» с 11 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1575905/aleksei-fomin/stremlius-k-edinstvennoi-tceli-pervomu-mestu
Илья Кухарчук
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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