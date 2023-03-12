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Сегодня, 15:53

Кухарчук заявил, что врачи должны зарабатывать больше футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о зарплатах российских футболистов.

«Я стараюсь не трогать эту тему. Понятно, что люди недовольны, мне на жизнь хватает. Я понимаю людей, которые зарабатывают меньше нас, а должны больше — врачи, которые спасают жизни, и так далее. Таких профессий много. В этот вопрос надо вникать глобально, после игры тяжело рассуждать. Каждый зарабатывает чем он может. Дай бог, чтобы у каждого человека заработная плата была такой, которую он хочет», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав семь очков за 19 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kuharchuk-mne-na-zhizn-hvataet-vrachi-dolzhny-zarabaty-vat-bol-she-futbolistov/
Илья Кухарчук
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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