Макдэвид для КХЛ. Ткачев остается в «Авангарде»: контракт на 5 лет и 600 миллионов рублей!

Главная сделка межсезонья.

Владимир Ткачев принял решение остаться в «Авангарде» еще на пять лет. Это не только огромный успех менеджмента клуба и локальный праздник для болельщиков «ястребов». В огромном плюсе осталась сама КХЛ, сохранившая у себя одну из своих главных звезд. Огорчиться должны разве что вратари и защитники остальных 22 команд лиги. Им снова придется несладко в каждом матче против «Авангарда».

Сам игрок, как и прошлым летом, всерьез задумывался об отъезде в Северную Америку, чего ни он, ни его агент Шуми Бабаев в частных беседах не скрывали.

Рассуждать о каком-то шантаже с их стороны — максимально примитивная точка зрения. Год назад Ткачев и клуб об условиях контракта договорились заранее. Но сам нападающий дал понять, что будет ждать вариантов из НХЛ, чтобы сделать окончательный выбор. Они его не устроили, поэтому он быстро подписал соглашение с «Авангардом».

Сейчас омский менеджмент сыграл активно и сразу пошел в давление, внезапно для стороны игрока предложив контракт сразу на пять лет. Специально через знающих людей разузнал у заинтересованных сторон о ходе переговоров. У всех одна и та же версия. С учетом того, как тепло к Ткачеву относятся в родном клубе, любому человеку, оказавшемуся на его месте, очень сложно было сказать «нет». Особенно помня, что ранее он уже ездил в Северную Америку и ничего большого там не добился. Менеджеры «Авангарда» проявили прекрасное знание человеческой психологии и решили важнейший вопрос за 15 минут!

Доход Ткачева по новому контракту в «Авангарде» останется примерно прежним. Только часть денег из бонусной части перевели в основную, чтобы соответствовать регламенту. Теперь нападающий гарантированно получит 120 миллионов рублей (то есть всего 600) и еще 30 в качестве бонусов за сезон. Плюс возможны премии за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство, которые не учитываются в потолке зарплат

Круглые цифры в контракте Ткачева смотрятся внушительно на фоне зарплат остальных топ-игроков КХЛ. Однако в действительности 120 миллионов — это только 13,3 процента от потолка в 900 миллионов. Для сравнения возьмем самых дорогих суперзвезд НХЛ Нэйтана Маккиннона (Колорадо) и Коннора Макдэвида (Эдмонтон). В нынешнем сезоне их зарплаты съедали соответственно 15,01 и 14,98 процента в командных платежках. Таким образом, руководство «Авангарда» сильно пошло навстречу своему игроку, но за берега не вышло.

Фото Global Look Press

В эпоху потолка зарплат ставить на одну лошадь — это риск. Но надо осознавать, что в нынешних условиях, принимая во внимание скромный рынок игроков и географический фактор, все больше клубов будут делать упор на сохранение своих звезд и долгосрочные соглашения. Совсем как в НХЛ. Она обойдется без Ткачева. Ничего страшного не произойдет. Владимир КХЛ и Омску гораздо нужнее.