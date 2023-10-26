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26 октября, 13:30

Кутепов — о работе с Талалаевым в «Торпедо»: «На зимних сборах боксировали, катались на лыжах»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболист «Торпедо» Илья Кутепов.
Илья Кутепов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Велеса» Илья Кутепов в интервью «СЭ» высказался о работе с Андреем Талалаевым в «Торпедо».

«Интересно, скажем так. Если можно описать одним словом, то выберу это. Возьмем зимние сборы, когда поехали в Тамбов. Там мы боксировали, катались на лыжах. Такая подготовка в моей жизни была впервые. Не думал, что к 30 годам встану на коньки, лыжи и начну боксировать. Это реально интересно. Познавал для себя что-то новое. Зачем? Мы и не спрашивали. Тренер, наверное, лучше знает. Объяснений нам не давали. Было просто расписание — в 11.00 манеж, вечером бассейн, бокс. Все понимали: надеваем коньки, перчатки — и вперед», — сказал Кутепов «СЭ».

Талалаев работал с «Торпедо» с октября 2022 по март 2023 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых потерпела 9 поражений.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Андрей Талалаев
Илья Кутепов
Футбол
ФК Велес
ФК Торпедо (Москва)
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