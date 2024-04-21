Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Кузьмичев о будущем Дзюбы: «Артем долго набирает форму. «Локо» думает о более молодом форварде»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что не удивится, если летом клуб не предложит нападающему Артему Дзюбе новый контракт.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

Верите в то, что в «Локомотиве» приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?

Скажем так... Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.

— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?

— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема?

Артем Дзюба. «Пойму решение не оставлять Дзюбу. Пиняев в АПЛ — улыбнуло». Что происходит со звездами «Локомотива»?

— А разве матч с «Рубином» не показал, что «Локо» нужно начать охоту за Даку, который сделал первый гол, да и в целом доставил обороне москвичей немало хлопот?

— Даку — интересный вариант. Сегодня он сыграл очень ярко. Но если разбирать гол казанцев, то стоит говорить и об ошибках защитников «Локомотива» Фассона и Морозова. Они в том эпизоде сыграли ниже своих возможностей. Женя ну никак не должен был катиться... Ему следовало до последнего стоять на ногах!

— Так Даку нужен «Локомотиву»?

— Я бы пока не был столь категоричен, — сказал Кузьмичев «СЭ».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кузьмичев: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил. Как можно сравнить его с Фоденом?»

Кузьмичев о Галактионове: «Тучи над ним сгустились, когда молодежку «Локо» возглавил Хохлов»