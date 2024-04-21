Кузьмичев о будущем Дзюбы: «Артем долго набирает форму. «Локо» думает о более молодом форварде»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что не удивится, если летом клуб не предложит нападающему Артему Дзюбе новый контракт.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

— Верите в то, что в «Локомотиве» приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?

— Скажем так... Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.

— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?

— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема?

— А разве матч с «Рубином» не показал, что «Локо» нужно начать охоту за Даку, который сделал первый гол, да и в целом доставил обороне москвичей немало хлопот?

— Даку — интересный вариант. Сегодня он сыграл очень ярко. Но если разбирать гол казанцев, то стоит говорить и об ошибках защитников «Локомотива» — Фассона и Морозова. Они в том эпизоде сыграли ниже своих возможностей. Женя ну никак не должен был катиться... Ему следовало до последнего стоять на ногах!

— Так Даку нужен «Локомотиву»?

— Я бы пока не был столь категоричен, — сказал Кузьмичев «СЭ».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.