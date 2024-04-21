Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Кузьмичев: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил. Как можно сравнить его с Фоденом?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказался о матче 25-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Рубином» (1:1).

— Может ли «Локомотив» занести себе в актив матч с «Рубином»?

— Нет. Железнодорожникам нужна была победа. Каких-то неразрешимых задач «Рубин» точно перед «Локо» не поставил. Казанцы действовали в своей манере. Довольно низко оборонялись, быстро выбегали в контратаки, создавали моменты. Однако все равно, считаю, подопечные Галактионова должны были увозить с этого выезда три очка. Тем более гости с 76-й минуты играли в большинстве.

— Стартовый состав «Локо» чем-то удивил?

— Пожалуй, только одна позиция. Не совсем понимаю, почему Самошников играет крайнего нападающего/полузащитника.

— А вы кого видите на этой позиции?

— Когда Фассон получил травму, его заменил Тикнизян. Но я полагал, что Наир сыграет левого полузащитника, а Самошников опустится ниже. Однако получилось все наоборот. Считаю, Тикнизян явно интереснее, когда действует ближе к атаке.

Артем Дзюба. «Пойму решение не оставлять Дзюбу. Пиняев в АПЛ — улыбнуло». Что происходит со звездами «Локомотива»?

— Как вам Глушенков на позиции центрального нападающего?

— Все-таки Максим полезнее, когда играет из глубины, больше создает моментов партнерам, да и сам завершает. В центре нападения он давно не выходил. Поэтому сегодня от него исходило маловато остроты.

— Что помешало ему вывести гостей вперед в начале второго тайма? Момент-то был убойный.

— Просто мяч оказался у него под правой ногой. Он хотел улучшить позицию, перевести его под левую, немного потерял время (буквально доли секунды), пробил неточно. Не разобрался, не хватило опыта игры на этой позиции.

— Как вам Пиняев?

— Считаю, и Пиняев, и Самошников в целом были активны. Вызывает вопросы их КПД. Он, увы, довольно невысокий. Мало ключевых передач... Сергею надо добавить в конкретике.

— Какой была ваша реакция, когда прочитали об интересе к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасла»?

— Видимо, кто-то так решил пошутить. Тут можно только улыбнуться. Ну как, при всем моем уважении к Сергею, сравнить его с Фоденом или Грилишем? Абсолютно разные модельные характеристики, — сказал Кузьмичев «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

24 апреля команда Михаила Галактионова проведет выездную встречу с «Пари НН».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
1
Обсудить
Читайте также
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Грушевский назвал трагическим совпадением желтую карточку Файзуллаева перед матчем со «Спартаком»
Юран покинул микст-зону перед матчем с «Динамо» из-за опасений, что его слова могут неверно интерпретировать
«Пари НН» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Источник: ЦСКА может расстаться с Федотовым в конце сезона
«Пойму решение не оставлять Дзюбу. Пиняев в АПЛ — улыбнуло». Что происходит со звездами «Локомотива»?
«Пари НН» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Виллиан Роша: «Хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю»

Кузьмичев о будущем Дзюбы: «Артем долго набирает форму. «Локо» думает о более молодом форварде»