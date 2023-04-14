Кузнецов заявил, что клубы МФЛ могут составить конкуренцию профессионалам

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Главный тренер команды Медийной футбольной лиги (МФЛ) 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на высказывание футболиста «Локомотива» Максима Глушенкова об уровне клубов Медиалиги.
«Я бывший профессиональный футболист и считаю, что все должно быть по регламенту и закону. Если 2DROTS хочет иметь профессиональный статус и играть в РПЛ, то начинать свой путь надо с низших лиг. И попытаться начать идти к своей цели. Но 2DROTS для этого надо многое менять и добавлять. Поэтому люди, когда делают заявления о желании играть в РПЛ и получить wild card, не представляют, как это тяжело — играть на том уровне. Глушенков сказал, что команды из Медиалиги, играя в РПЛ, пропускали бы в каждом матче по 8 мячей? А он сам до какого уровня дошел? Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить. В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке. Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», — приводит Кузнецова Metaratings.ru.
Ранее Глушенков заявил, что команды Медиалиги в случае выступления в чемпионате России получали бы по восемь голов в каждом матче.
В нынешнем сезоне Глушенков сыграл в 21 матче чемпионата России, забил семь голов и отметился восемью результативными передачами. После перехода из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в зимнее трансферное окно полузащитник отметился двумя голами и двумя передачами в восьми встречах.