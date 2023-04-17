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Сегодня, 20:58

Кузнецов заявил, что полузащитник ЦСКА Карраскаль снизил к себе требования

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о выступлении армейцев в чемпионате России.

«Первая причина победной серии — стабильность состава. Какая-то уже сыгранность появилась. Реализация моментов в последних матчах хорошая. Ну и самоотдача. Это самые главные факторы в футболе, которые влияют на результат», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Также он высказался о том, что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не выходил в последних матчах в стартовом составе.

«Ну, Карраскаль, как я вижу, снизил требования к себе, планку опустил. Он является легионером и должен быть примером для остальных», — добавил экс-игрок команды.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка за 23 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-karraskal-snizil-k-sebe-trebovaniya-poe-tomu-okazalsya-v-zapase/
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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