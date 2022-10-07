Лахтер: «Милевский денег заработал нормально — и с чем остался? С голой задницей, ни кола ни двора»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем клиенте экс-полузащитнике киевского «Динамо» Артеме Милевском.

— Какие же разные у вас клиенты.

— Да уж. Вот Милевский, например. В поле ветер, в жопе дым. Денег заработал нормально — и с чем остался? С голой задницей, ни кола ни двора. Как сраный бедуин. Не хватило мозгов даже однушку купить в Киеве или Минске!

— Зато на автомобили не скупился.

— О, да — «Мазератти»! «Астон Мартин»! Телки, шмолки, Ибица, Гонолулу... Иванушка-дурачок. Всегда был таким юродивым от футбола. Типа Кокоры. С блаженной улыбочкой. Они и закопали себя своими руками. Кокорин хоть не бухает. А Миля такие кренделя выписывал!

— Какие?

— Есть денег пароход — куда-нибудь пульнет за неделю! Миллион? Легко! А потом будет сидеть кукурузу охранять. Мне названивать: «Дэн, пришли десяточку, жрать нечего!» Он и Алиев — два раздолбая... В какой-то момент вроде взялись за ум. Заиграли — и полгода были в завязке! Только я подумал: «Какие молодцы!» — звонок из Киева: «Я твоих этих *** всех на ***!»

— Игорь Суркис?

— Да. «Михалыч, угомонись! Что случилось?» Оказалось, за Милевским и Алиевым полчаса гонялись по городу два полка ДПС. Заблокировали где-то в районе Майдана. Те народу едва не насшибали.

— На знаменитом 720-м BMW?

— 750-м. Оба выйти из машины не могли — вывалились, упали! Их ноги не держали!

— Слава богу, никого не убили.

— В том-то и дело! Сколько раз Миля на автомобиле переворачивался! Он будто заговоренный. А кто-то как Андрюха Гусин — раз, и все...