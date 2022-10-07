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Сегодня, 11:30

Лахтер: «Ради перехода в «Арсенал» Аршавин отказался от своих уже заработанных денег в «Зените»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Андрей Аршавин.
Фото AFP

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как Андрей Аршавин переходил из «Зенита» в «Арсенал».

— Была еще история — Аршавин отказался от своих денег в «Зените», уже заработанных!

— Сколько потерял?

— Что-то около 1,5 миллиона евро! Сидим в гостинице, звонит Митрофанов: «Андрей Сергеевич, есть мнение — мы не сможем вам заплатить премиальные за последний сезон». Аршавин вскакивает: «Это еще что?! Кто решил? Я желаю поговорить с Дюковым!» Я сразу: «Андрей, тормози! Ты перейти хочешь? Деньги нас догонят! У тебя все прописано в контракте. Давай доберемся до моста — и его перейдем».

— Прислушался?

— Задумался на секунду: «Ладно». Трансфер его — 16,5 миллиона фунтов. Это мы съехали с 22, которые изначально требовал «Зенит». Но повис хвостик в виде полутора миллионов, уже при том что Шава отказался от премиальных в «Зените»! Вот тут выступил Газидис: «Беру все на себя».

— Поразились?

— Не то слово. Говорю ему: «Ты в «Арсенале» без году неделю! Завтра выгонят!» — «Да меня и так выгонят. Раньше, позже...» Он сильно рисковал. Но Аршавин забил в первой же игре «Блэкберну» — и все сошло на нет.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Андрей Аршавин
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
Деннис Лахтер
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