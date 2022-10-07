ЭСК признала ошибочным решение Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» на 81-й минуте матча 11-го тура против «Краснодара» (0:0).

«Комиссия приняла такое решение только на основании видеосъемки данного эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной «Крыльями Советов». Однако в распоряжении видеоассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем, на основании которых принимаются решения в матче», — говорится в заявлении ЭСК.

Комиссия констатирует, что ни один из ракурсов, которые были в распоряжении судей, не представляет очевидных доказательств того, что мяч полностью пересек линию ворот.

Также ЭСК признала ошибочным решение Сухого не удалять защитника «Краснодара» Кайо на 87-й минуте.

«Крылья» идут на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».