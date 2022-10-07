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Сегодня, 11:00

Лахтер: «Яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Андрей Аршавин.
Фото AFP

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему сорвался переход Андрея Аршавина в «Барселону».

— Андрей и не скрывал никогда, что мечтает играть именно там.

— Вам что-то говорил?

— Сказал так: «Слушай, если Корнеев там поиграл, Глеб, я тоже могу! Да или нет?» Типа как ты считаешь? Вдруг выясняется: возможность оказаться в «Барселоне» была!

— А как узнали-то?

— Со мной никто оттуда не связывался. Хоть я давно знаю Чики Бегиристайна. Но у «Барселоны» такая манера — предельная корректность в ведении переговоров. Ничего подпольного. Задурить футболиста, перетянуть на свою сторону, прокачать, поставить в партер... Нет!

Обратились официально в клуб. Получили какой-то сатирический ответ. Типа: если вы готовы взять у нас за тридцатку Аршавина, мы у вас выкупим Месси за сорок. В «Барсе» охренели, конечно, от такого быкования. Неприкрытого.

— Кто сочинил ответ, по вашим ощущениям?

— Наверное, Митрофанов. Он тогда рулил. Дюков в Питере бывал по праздникам. Да и то в офисе «Газпромнефти». А у Митрофанова полномочия были космические!

— Как Аршавин отреагировал на новость о «Барселоне»?

— Осыпался. Я видел, его реально рубануло! Обескуражен был в первую очередь тем, что ему даже не сказал никто! Наверное, право клуба отказывать, но вы же как себя позиционируете? «Андрей Сергеевич, наш бог, царь и так далее» — и тут об него просто вытирают ноги!

Но в чем сила Аршавина — он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним — двухметровая пилорама или еще какой монстр. Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу, мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Да, кого-то «перекусить» на поле, рассказать про всю «домовую книгу» судье — это они герои. Но едва зайдут в кабинет к какому-нибудь Гинеру, становятся в два раза ниже. Понимаете? А Шава со своим росточком — совсем другой! Как называл его за глаза Венгер, «F****** midget» (гребаный гном, англ. — Прим. «СЭ»)...

— Какая милота.

— Вот яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет! Это его сильное качество.

Андрей Аршавин
ФК Барселона
ФК Зенит
Деннис Лахтер
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