Лапочкин оценил судейство в нынешнем сезоне РПЛ

Арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился мнением об уровне судейства в текущем сезоне.

«Не могу сказать, что в этом сезоне судейство сильно проседает. Пока рано обсуждать некачественный арбитраж в целом, так как еще даже чемпионат не начался. Отдельно взятая игра ни о чем не говорит», — приводит слова Лапочкина Sport24.

В ответном четвертьфинальном матче Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов, по мнению, железнодорожников допустил несколько ошибок. «Локомотив» обратился в ЭСК РФС, которая постановила, что Иванов неверно засчитал гол Романа Зобнина, так как сделавший ему передачу Михаил Игнатов нарушил перед этим правила в борьбе против Наира Тикнизяна.