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Сегодня, 14:47

Лапочкин оценил судейство в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился мнением об уровне судейства в текущем сезоне.

«Не могу сказать, что в этом сезоне судейство сильно проседает. Пока рано обсуждать некачественный арбитраж в целом, так как еще даже чемпионат не начался. Отдельно взятая игра ни о чем не говорит», — приводит слова Лапочкина Sport24.

В ответном четвертьфинальном матче Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов, по мнению, железнодорожников допустил несколько ошибок. «Локомотив» обратился в ЭСК РФС, которая постановила, что Иванов неверно засчитал гол Романа Зобнина, так как сделавший ему передачу Михаил Игнатов нарушил перед этим правила в борьбе против Наира Тикнизяна.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-03-lapochkin-ne-mogu-skazat-chto-v-etom-sezone-sudeystvo-silno-prosedayet-otdelno-vzyataya-igra-ni-o-chem-ne-govorit
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