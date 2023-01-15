Экс-игрок «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением по поводу возможного трансфера Артема Дзюбы в московское «Торпедо».

«Артем Дзюба всегда был сильным нападающим. У нас было много индивидуальных сражений, которые я, к сожалению, иногда проигрывал, ха-ха. В «Ростове» он был топом!

У него невероятная профессиональная карьера. Это лучший российский бомбардир! Не верится, что он сейчас без клуба.

Дзюба может перейти в «Торпедо»? Они же последние в РПЛ. Это не уровень российского бомбардира. Он еще может поиграть в хороших командах Премьер-Лиги», — цитирует Фернандеса Sport24.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.