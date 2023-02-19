Лебеденко может стать тренером по завершении сезона

Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко может начать тренерскую карьеру после окончания сезона 2022/2023, утверждает Metaratings.

При этом пока нет информации о том, планирует ли 39-летний российский футболист завершать карьеру игрока.

В текущем сезоне РПЛ Лебеденко провел 15 матчей, в которых отметился одним голом. На групповом этапе ФОНБЕТ Кубка России полузащитник принял участие в 4 играх, забил 1 гол.

По данным портала Transfermarkt, контракт футболиста с «Торпедо» заканчивается 30 июня 2023 года.