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Сегодня, 17:59

Лебеденко считает, что летом в «Торпедо» будут глобальные изменения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал об изменениях в команде при новом главном тренере Жозепе Клотете.

«Пришел специалист из другой страны, с другой ментальностью, со своим видением всего тренировочного и игрового процесса. Поменялось все — от тренировок до восстановления. От времени начала занятий до времени заезда в отель перед матчами — все по-другому. В первую очередь от нас требуют играть в футбол. Наслаждаться футболом, получать от него удовольствие. Не бояться ошибиться. Это очень важно для нас. Особенно в том положении, в котором мы оказались, когда команда находится в яме и каждый игрок внутренне боится ошибиться. Понятно, что времени на раскачку у нас сейчас нет. И надо уже в ближайших играх набирать очки, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию. Все это прекрасно понимают. Думаю, и тренерский штаб понимает. И какие-то глобальные изменения, наверное, будут уже летом», — приводит слова Лебеденко «Известия».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером 28 марта. По информации «СЭ», соглашение рассчитано на 2,5 года.

«Торпедо» после 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://iz.ru/1498273/aleksei-fomin/rukovodstvo-torpedo-govorit-chto-teper-budet-stabilnost
Игорь Лебеденко
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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