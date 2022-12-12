Ледяхов считает, что Дзюба нужен только борющимся за выживание клубам РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов заявил, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба в РПЛ нужен лишь клубам, которые борются за выживание.

«В Турции у него не получилось, поэтому сложно сказать насчет того, вероятен ли переход в европейский клуб. Все будет зависеть от него, в каком он эмоциональном и физическом состоянии. Дзюба уже находится в возрасте, что надо учитывать. Думаю, Арабские Эмираты, Катар — что-то из этого. Какому клубу нужен Дзюба в России? Нижняя часть таблицы, где любая команда может его взять, например, «Химки». Команды, борющиеся за выживание», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

7 ноября стало известно о расторжении контракта между российским футболистом и «Аданой Демирспор». На данный момент Дзюба является свободным агентом.

В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил 1 мяч в 5 матчах.