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Лепехин считает, что «Зенит» выиграет Кубок PARI Премьер

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о стартующем Кубке PARI Премьер.

«В случае с «Зенитом» можно совместить: и посмотреть, и поставить цель выиграть. С другой стороны человека, которого приглашают в команду, смотрят до приглашения. Если «Зенит» не возьмет Кубок, никакой катастрофы не будет. В футболе их вообще не бывает, даже если команда не выигрывает. Это просто пища для размышления. Поражения случаются у любой команды и не надо все усложнять. Просто для меня это будет удивительно, потому что «Зенит» в последние годы очень легко выигрывает турниры и матчи», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Лепехина.

С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005183150_lepehin_udivlyus_esli_zenit_ne_vyiigraet_kubok_pari_premer
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
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