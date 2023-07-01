Жиго: «Помню свой первый день в Москве. Глушаков меня тепло поприветствовал»

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о бывшем одноклубнике Денисе Глушакове.

«Мой первый капитан в «Спартаке». Помню свой первый день в Москве. Он меня тепло поприветствовал. Хороший парень. Помню тот гол, который он забил на последних минутах в чемпионский сезон. Классный футболист. И, когда я против него играл, мы постоянно разговаривали.

Сейчас с ним не переписываемся. Но мы поговорили, когда я в последний раз играл против него. Он тогда был в «Химках», — цитирует Sport24 Жиго.