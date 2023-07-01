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Жиго: «Помню свой первый день в Москве. Глушаков меня тепло поприветствовал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о бывшем одноклубнике Денисе Глушакове.

«Мой первый капитан в «Спартаке». Помню свой первый день в Москве. Он меня тепло поприветствовал. Хороший парень. Помню тот гол, который он забил на последних минутах в чемпионский сезон. Классный футболист. И, когда я против него играл, мы постоянно разговаривали.

Сейчас с ним не переписываемся. Но мы поговорили, когда я в последний раз играл против него. Он тогда был в «Химках», — цитирует Sport24 Жиго.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-30-zhigo-glushakov-moy-pervyy-kapitan-v-spartake-pomnyu-svoy-pervyy-den-v-moskve-on-menya-teplo-poprivetstvoval
Денис Глушаков
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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