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Сегодня, 20:54

Лепехин оценил решение Карпина не вызывать в сборную Захаряна и Кузяева

Алина Савинова
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Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о расширенном списке сборной России на сентябрьский сбор. Он считает правильным решение главного тренера Валерия Карпина не вызывать в команду полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и футболиста «Гавра» Далера Кузяева.

«Да, это верный ход со стороны Карпина. Он в данной ситуации защищает интересы этих двух ребят, у которых серьезное перемены в жизни и карьере, и он таким способом пытается им помочь. Люди только перешли в новую среду, и в этой ситуации нет большой необходимости их привлекать. Они оба хорошо известны Карпину. Это правильный, человечный поступок. Хотя Валерию Георгиевичу важно, чтобы его команда играла. Но в данной ситуации он учел интересы футболистов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лепехина.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005295989_lepehin_pravilno_chto_karpin_ne_vyizval_zaharyana_i_kuzyaeva_v_slojnyiy_dlya_nih_period
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Константин Лепехин
Сборная России по футболу
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