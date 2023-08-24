Соболев — о 50 голах за «Спартак»: «Я уверен, что это только начальная ступень»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал то, что забил 50 голов за московский клуб.

«3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России. Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Все еще впереди. Спасибо всем за поздравления», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

26-летний футболист зимой 2020 года перешел в «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов», а летом красно-белые выкупили игрока. За это время Соболев сыграл за клуб 109 матчей, забил 50 голов и отдал 25 результативных передач.