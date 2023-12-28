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Сегодня, 21:29

Лепский, Зайдензаль и еще трое футболистов второй команды поедут с «Динамо» на сборы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», с основой «Динамо» на сборы поедут пять футболистов второй команды: 18-летний центральный защитник Лепский, 19-летние правый защитник Зайдензаль, левый вингер Бабаев и форвард Чупаев, а также 21-летний голкипер Купцов.

«Динамо» выйдет из отпуска 11 января, и в этот день пройдут медобследование. 13-го числа команда отправится на первый сбор в Доху (Катар), который продлится до 25 января. Следующие два сбора «Динамо» будут проходить в Белеке (Турция) — с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Динамо (Москва)
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