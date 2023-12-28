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Сегодня, 20:07

Гогниев ответил на критику в свой адрес от экс-игрока «Химок» Кухарчука

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отреагировал на критическое высказывание полузащитника Ильи Кухарчука в свой адрес.

«Эта оценка футболиста имеет место быть. Сергей Юран, наверное, до этого его тренировал, брал в свою команду, готовил под себя. Конкретно Кухарчуку я тоже доверял, он выходил у меня в команде. Что он там сказал, я не знаю, но в определенный момент Кухарчук получил травму, из-за чего начал выпадать из основного состава. Вскоре после этого покинул команду. Что касается того, что я не мог найти общий язык... футболисты понимали все, что я объяснял. Как они это воспринимали — другой вопрос, но я доносил все понятно. Просто для них я давал совсем новое, а все новое нашей природой сначала отторгается», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-otvetil-na-kritiku-v-svoi-adres-ot-eks-igroka-khimok-kukharchuka-319696/
Илья Кухарчук
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
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