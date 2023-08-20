Лещенко считает переход Захаряна в «Реал Сосьедад» правильным решением

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаад».

«Как фанат «Динамо» я испытал грусть, что такой талантливый и молодой футболист уезжает. Но это в интересах клуба! «Динамо» обязательно продолжит развиваться и прогрессировать! Считаю, переход Захаряна был правильным решением для всех. Обязательно буду следить за командой и поддерживать «Реал Сосьедад» в этом сезоне и, если будет возможность, я бы сходил на их матч, чтобы поддержать Арсена», — приводит слова Лещенко Sport24.

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.