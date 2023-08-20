Агент Тюкавина: «Если «Зенит» захочет, они кого угодно купят»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию с продлением контракта Константина Тюкавина.

«Я не понимаю, зачем вообще эти вопросы поднимаются. Зачем нас торопить, у нас полтора года контракта. Костя выходит, три забил, два отдал, ноги не убирает, полностью отдается на поле. Я не хочу такой «Санта-Барбары», как с Захаряном. Не знаю, с чего вдруг началась такая чехарда, что надо срочно продлевать контракт. Если «Зенит» захочет, они кого угодно купят. Они 35 миллионов за какого-то португальца предлагают, а он не хочет ехать. О чем тут говорить? Мы же не бегаем и не предлагаем Костю по клубам. Есть какие-то определенные предложения, но я сразу говорю — пишите в «Динамо». Хотелось бы снизить градус. То вся страна продавала Захаряна, теперь давайте вся страна будет Тюкавина продавать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 18 результативных передач в 98 матчах за основную команду бело-голубых.

Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.