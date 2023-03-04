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Сегодня, 14:00

Лещук: «Даня — самый джентльмен в футболе всех времен!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал вручение полузащитнику бело-голубых Даниилу Фомину премии «Джентльмен года».

— «Джентльмен года» Фомин всегда такой джентльменистый?

— Думаю, что Даня — самый джентльмен из всех джентльменов в футболе всех времен! За последние десять лет — точно!

— Капитан команды не должен быть более злым, жестким?

— Должен. Но в команде есть возрастные игроки — Паршивлюк, Смолов. Они, хоть и не капитаны, имеют влияние и, если что, дополняют Даниила. Парш более философски пытается подходить к вопросу. Если Федя просто «напихает», то Серега старается объяснить.

— Мне кажется, Зобнин в плане интеллигентности похож на Фомина.

— Да, очень похож. Но Рома все же чуть позлее, поагрессивнее. Не могу вспомнить, чтобы Даня был таким на поле. Но Зобнин и постарше, так что у Фомина есть время. В футболе иногда должна быть злость.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука
Даниил Фомин
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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