Лещук: «Даня — самый джентльмен в футболе всех времен!»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал вручение полузащитнику бело-голубых Даниилу Фомину премии «Джентльмен года».

— «Джентльмен года» Фомин всегда такой джентльменистый?

— Думаю, что Даня — самый джентльмен из всех джентльменов в футболе всех времен! За последние десять лет — точно!

— Капитан команды не должен быть более злым, жестким?

— Должен. Но в команде есть возрастные игроки — Паршивлюк, Смолов. Они, хоть и не капитаны, имеют влияние и, если что, дополняют Даниила. Парш более философски пытается подходить к вопросу. Если Федя просто «напихает», то Серега старается объяснить.

— Мне кажется, Зобнин в плане интеллигентности похож на Фомина.

— Да, очень похож. Но Рома все же чуть позлее, поагрессивнее. Не могу вспомнить, чтобы Даня был таким на поле. Но Зобнин и постарше, так что у Фомина есть время. В футболе иногда должна быть злость.