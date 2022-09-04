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4 сентября, 11:59

«Я уеду жить в Лондон». Лещук рассказал, как подкалывали Захаряна

Лещук рассказал, как в «Динамо» подшучивали над Захаряном на фоне интереса со стороны «Челси»
Виктория Кравченко

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, что над хавбеком Арсеном Захаряном подшучивают в команде на фоне интереса к игроку со стороны «Челси».

«Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон», — отметил Лещук Sport24.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-04-vklyuchili-pesnyu-ya-uyedu-zhit-v-london-leshchuk-rasskazal-kak-podkalyvali-zakharyana
Арсен Захарян
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
2
1
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