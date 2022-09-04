«Я уеду жить в Лондон». Лещук рассказал, как подкалывали Захаряна

4 сентября, 11:59
Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, что над хавбеком Арсеном Захаряном подшучивают в команде на фоне интереса к игроку со стороны «Челси».
«Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон», — отметил Лещук Sport24.
1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.